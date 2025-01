La serata sui sentimenti fa il pieno di pubblico

Gran pienone di pubblico, venerdì al Cinema Conti, in occasione della serata "Sentimenti maleducati. Coltivare l’intelligenza affettiva per insegnare ai ragazzi le cose dell’amore", appuntamento del festival "Io Desidero 2025". Protagonista per la seconda serata consecutiva è Stefano Rossi, psicopedagogista di fama nazionale che, dopo l’approfondimento sulle emozioni della scorsa settimana, ha affrontato il tema dei sentimenti. "Se non sai riconoscere ciò che provi – ha detto Rossi –, il cuore si riempie di ‘sassi’ che finiscono per diventare peso. E cosa succede? Quei sassi vengono scagliati verso gli altri sotto forma di violenza o verso se stessi, con autolesionismo e autodistruzione". Da qui, un appello a genitori e insegnanti, sottolineando il loro ruolo cruciale nella costruzione di un’educazione sentimentale che guidi i ragazzi verso relazioni sane, prima con se stessi e poi con gli altri. "L’educazione sentimentale è un’educazione alla felicità e alla reciprocità. In una società sempre più narcisistica, dobbiamo allenare nei giovani la capacità di vedere l’altro in profondità", il senso del messaggio. Sul palco anche la giovane cantautrice Federica G., Paolo Nanni del Dipartimento Dipendenze Patologiche Ast di Macerata e Katia Marilungo, psicologa e psicoterapeuta. "Questo ritrovarsi - ha dichiarato Andrea Foglia, ideatore e animatore del Festival- è un’occasione di dialogo su temi profondi e significativi, che toccano la vita di tutti noi. La serata è stata un esempio concreto di come si possa stimolare una riflessione collettiva e promuovere una comunità più consapevole, solidale e pronta a interrogarsi sulle sfide che ci toccano da vicino". Il festival è organizzato dall’associazione Sentinelle del Mattino Aps con la collaborazione di tante realtà associative e istituzionali del territorio.