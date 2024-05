La serie su Leopardi presentata a Cannes

Presentate a Cannes, in anteprima assoluta, alla presenza del regista Sergio Rubini le prime immagini della miniserie "Giacomo Leopardi. Vita e amori del poeta" coprodotta da Rai Fiction-Ibc Movie-Rai Com, il cui primo ciak è stato nell’ottobre scorso a Recanati. La miniserie andrà in onda su Rai 1 in autunno. Protagonista, nei panni di Giacomo Leopardi, Leonardo Maltese, e Alessio Boni nel ruolo dell’austero padre Monaldo; Valentina Cervi è la mamma Adelaide Antici; Cristiano Caccamo l’amico Antonio Ranieri.