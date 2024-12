La squadra Union no limits incontra l’aeronautica

È stato un incontro davvero speciale quello che si è tenuto il 13 dicembre tra la Union no limits, squadra di calcio paralimpica della società Union Picena Calcio e la 114ª squadriglia radar remota dell’aeronautica militare di Potenza Picena.

L’iniziativa si è concretizzata in una visita conoscitiva nel reparto potentino, dove i ragazzi della società di calcio di Potenza Picena e i rispettivi genitori hanno avuto modo di toccare con mano le attività svolte quotidianamente dal personale militare, e di conoscere i sistemi e gli uomini che contribuiscono alla difesa dello spazio aereo nazionale e Nato. Successivamente, tutti si sono spostati nelle strutture sportive della Union Picena e così le due compagini si sono cimentate in una partita integrata di calcio a 7. Al termine della visita si è svolto un momento conviviale in cui il personale dell’aeronautica militare ha donato alcuni gadget ai ragazzi, i quali a loro volta hanno voluto contraccambiare consegnando al reparto potentino un pallone con le firme di tutti i tesserati. Il comandante della 114ª squadriglia radar remota, il capitano Luciano Speranza, nel ringraziare la responsabile della Union Picena Laura Grandinetti, ha espresso profonda gratitudine verso i ragazzi e i loro genitori che hanno permesso la realizzazione di una manifestazione che unisce sport e inclusione, valori cardine della nostra società.