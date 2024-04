La storia della nazionale di calcio in una mostra di cimeli e trofei

Una mostra per raccontare la storia della nazionale di calcio italiana, e la presentazione sarà a Camerino con degli ospiti d’eccezione. "Raccontami com’era il calcio" è il nome della mostra itinerante che ospita tanti cimeli e trofei della storia della nazionale azzurra del calcio dal 1890 ad oggi, solitamente ospitati presso il centro federale Figc di Coverciano ma che muoveranno verso altre tappe. Nelle Marche la tappa della mostra sarà a Porto Sant’Elpidio a partire dal 22 aprile, ma è stato deciso di fare la presentazione della mostra a Camerino, centro simbolico dell’area colpita dal terremoto 2016 e dove è presente dal 2017 un Centro Ada – Associazione per i Diritti degli Anziani. Proprio l’Ada ha stretto da tempo una collaborazione con la Figc e il centro federale nazionale per eventi come questo. L’obiettivo è il confronto ed eredità tra generazioni, ma il mezzo sono la memoria storica e la tradizione del calcio com’è stato attraverso la nazionale italiana. Saranno presenti domani alle 15, AL centro Ada in via Baudana Vaccolini, anche gli ex azzurri Claudio Pellegrini e Massimo Palanca, da tempo residenti nel territorio, che daranno testimonianze. Alla presentazione sono stati invitati gli amministratori e le società di calcio come la scuola calcio dell’associazione sportiva 2C di cui sono attesi i tanti giovani a sentire e vedere cosa è stato questo loro sport nazionale.