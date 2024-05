La Torre Civica apre le porte dopo il restauro

Apertura straordinaria per la Torre Civica di Macerata, appena rinnovata da un suggestivo allestimento multimediale. "Notturni in torre" è la nuova iniziativa proposta dal concessionario L’Orologio Società Cooperativa – Business Unit Sistema Museo che permette la visita al pubblico anche nelle ore del tramonto e notturne, con possibilità di affacciarsi dalla terrazza panoramica al calar del sole. Sabato 18 maggio, in occasione della Notte dei Musei - quando saranno aperti in notturna anche i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e l’Arena Sferisterio -, venerdì 24 e 31 maggio e tutti i venerdì di giugno la Torre sarà visitabile fino alle 23 (con ultimo ingresso alle 22.30).

Un’occasione unica per scoprire la storia di uno dei monumenti simbolo di Macerata, arricchito dal nuovo progetto illuminotecnico e dal percorso multimediale che ne racconta l’evoluzione, e per ammirare la città e il circondario dall’alto con una luce insolita.