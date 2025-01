La Union Picena ospite in Rai per "La domenica sportiva"

Nell’ultima puntata del noto programma Rai "La domenica sportiva" è stata ospite l’Asd Union Picena, una realtà che fa parte della divisione calcio paraolimpico e sperimentale della Federazione italiana gioco calcio. Presenti tutti gli atleti con il loro allenatore, Luca Fermanelli, la referente del progetto Laura Grandinetti e altri componenti dello staff. Con sede a Potenza Picena nel centro sportivo Orselli, la Union Picena porta avanti una scuola calcio élite e, da quattro anni, ha varato un progetto educativo di integrazione sociale attraverso la pratica sportiva per persone con difficoltà cognitivo-relazionali: "Union no limits" è basato sulla consapevolezza della valenza educativa dello sport come esperienza di crescita personale, sociale e relazionale. L’attività è diretta da tecnici ed educatori, con la supervisione di uno psicologo e un professionista sanitario. L’Union Picena inoltre partecipa al campionato federale di quarta categoria nel girone Marche nord.