La ZTL a Porta Marina fa confusione a Recanati: orari diversi in via XX Settembre

di Asterio Tubaldi

Ogni tanto compaiono nuovi cartelli indicanti gli orari della ztl nel centro storico che finiscono per generare sconcerto e confusione fra gli automobilisti e i commercianti. L’amministrazione ha ribadito più volte che nulla è cambiato rispetto all’ordinanza adottata a fine giugno per regolare la ztl dal 3 luglio sino al 10 settembre. Le cose, però, non sembrano stare proprio così. Chi entra da Porta Marina, fanno presenti i cittadini, trova un cartello all’ingresso che informa che la ztl scatta alle 13 e dura sino alle 15, per poi ritornare in vigore alle 19.30 sino alle 2 di notte. Ma, una volta entrati attraverso questo varco, ad esempio alle 11, in cima a via XX Settembre, non si può proseguire a sinistra per via Roma perché ci si imbatte in un secondo cartello stradale, posto su una transenna, riportante un diverso orario di avvio della ztl, e cioè dalle 11 alle 15. Per cui l’automobilista si vede obbligato a proseguire per via Calcagni e via Cavour per poi svoltare obbligatoriamente a sinistra, all’altezza di piazza Leopardi, per Porta San Domenico, uscendo dal centro storico, versante mare. L’estensione della ztl in via Roma dalle 11, e non più dalle 13, sta creando non pochi disagi anche ai fornitori che si vedono impediti a raggiungere i vari esercizi commerciali, rinunciando a trasportare la merce o stazionando lungo le mura in via Carducci in attesa che i commercianti stessi si muniscano di un carrello e si carichino la merce da soli. La cosa, come è intuibile, ha generato malumore perché viene denotata una certa insensibilità ai problemi del commercio: gli addetti, infatti, oltre a non scorgere alcuna validità pratica di una ztl, che scatta nel mezzo della giornata, si ritrovano anche in difficoltà nel rifornirsi dei prodotti necessari alla loro attività. Il sabato le cose si complicano ancor di più perché dal varco di Porta Marina si può entrare, stando ai cartelli, sino alle 13, ma se si entra dopo le 10, una volta in cima a via XX Settembre, ci si trova bloccati: non si può andare a destra, verso via Calcagni, perché c’è il mercato, né a sinistra perché scatta la ztl di via Roma. Caos, infine, per chi viaggia su gomma e entra da via Primo Luglio. L’isola pedonale quest’anno, a differenza del passato, impedisce di poter attraversare anche via Falleroni per raggiungere la zona Duomo. Unica nota positiva in questo bailamme di orari e di divieti frazionati sono i nuovi display posti all’ingresso dei tre varchi che cambiano di colore, dal rosso al verde, e lingua (italiano e inglese) a indicare quando la ztl è attiva e quando non lo è.