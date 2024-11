Laboratori al Politeama per l’Unitre

L’Unitre di Tolentino ha iniziato, da poche settimane, al Politeama le lezioni dell’anno accademico 2024/2025, ma ancora si accettano, in via straordinaria, le iscrizioni ai soli corsi e laboratori ancora con posti disponibili. Tra questi c’è "Donne, carisma, poteri. Esperienze di leadership nelle biografie femminili". "È l’unico corso ad accogliere quanti vogliono parteciparvi, anche senza essere associati all’Unitre, perché frutto di un rapporto di collaborazione scientifica tra l’associazione tolentinate e l’università di Macerata – spiegano i promotori –. Il corso sulla leadership delle donne può essere considerato una sorta di estensione della didattica Unimc a Tolentino e perciò aperto a tutti quelli che volessero usufruirne, senza oneri, liberamente. Affrontando la tematica con argomenti storico filosofici spesso poco noti, ma di grande rilievo, contribuisce alla conoscenza del ruolo della donna nei secoli. Si svolgerà al Politeama tutti i mercoledì alle 17 fino al 15 gennaio (vacanze natalizie escluse). La prossima lezione, mercoledì, sarà tenuta dal direttore del dipartimento di scienze umanistiche, prof. Roberto Mancini (foto)". Il professore parlerà di "Marianella Garcìa: l’esperienza delle donne oltre il principio del potere". Il mercoledì successivo sarà la volta della prof. Letizia Pellegrini in "Carisma e poteri in clausura: avventure e biografie di Clarisse italiane nel ‘400". Il 27 novembre il prof. Roberto Lambertini in "Ildegarda di Bingen: visione, creatività, azione"; il 4 dicembre la prof. Carolina Vesce in "La carta, la penna e il calamaio: Matilde Serao intellettuale pubblica". La collega Silvia Pierosara l’11 dicembre in "Il femminile tra cura e giustizia". E così via, ogni mercoledì, fino a metà gennaio.