Laboratorio teatrale su Pasolini, show alla Mozzi Borgetti

Si è conclusa la prima fase del laboratorio teatrale tenuto da Maurizio Boldrini sull’opera di Pier Paolo Pasolini nell’ambito del progetto del Comune "B.live - Biblioteca da vivere". Alla Mozzi Borgetti, a seguito di numerosi incontri con i giovani, si è tenuta una prova aperta, "Nascosti tra le pagine", con l’assistenza di Serenella Marano. Protagonisti un manipolo di ragazzi e ragazze che sono stati una lezione di alta poesia: una prova capace di rendere redivivo Pasolini con tutta la sua forza poetica e intellettuale grazie ai giovani protagonisti: Francesco Pugnaloni, Carlotta Poliseno, Davide Rizzi, Matteo Palermo, Elisa Patrizi, Alice Luchetti, Alessandro Campolungo, Adam Pizzichini, Francesca Belli e la partecipazione di Monia Ciminari.

Il pomeriggio si era aperto con una audio dedica di Neruda, "Vi spiego alcune cose", testo musicato dal grande bandomeonista Hector Ulises Passarella per la voce di Maurizio Boldrini; un inno contro la guerra e in omaggio ai bambini violati. La mamma di uno degli allievi, la psicologa Annarita Corradini, ringrazia il direttore Maurizio Boldrini "per essere un maestro che ama i ragazzi, mettendosi al loro servizio, aiutandoli a vedere, decifrare, apprezzare ed esprimere la bellezza".