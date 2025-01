Lacrime a Corridonia per la morte della ciclista 19enne Sara Piffer

Ha colpito il cuore anche di Corridonia la tragica scomparsa della promessa del ciclismo, la 19enne trentina Sara Piffer, travolta da un’auto mentre si allenava lungo una strada interna tra Mezzocorona e Mezzolombardo. Con lei il fratello Christian, agonista negli under 23 che ha riportato ferite non gravi.

Sara Piffer era prossima a iniziare la seconda stagione nella massima categoria del ciclismo femminile con il Team Mendelspeck Ge-Man di Pineta di Laives. Aveva partecipato a numerose gare: con la nazionale juniores aveva corso ai mondiali di Glasgow nel 2023, e lo scorso maggio aveva vinto la "Giornata nazionale rosa" organizzata dal Club Corridonia. Tagliò il traguardo in piazzale della Vittoria, e poi posò una ghirlanda di fiori sulla panchina rossa ai giardini.

Particolarmente toccante fu la sua dedica della vittoria, tra le lacrime, all’amico corridore, il 17enne Matteo Lorenzi, deceduto pochi giorni prima per un incidente mentre andava in bici a un allenamento.

"Siamo molto addolorati – ha dichiarato il presidente della società ciclistica corridoniana Mario Cartechini – e con le lacrime agli occhi. Chiederò al consiglio della società di sospendere ogni attività finché la Federazione ciclistica non si muoverà per far approvare la legge sulla distanza di sicurezza".