Ladri a segno in farmacia. Incastrati dalle telecamere

Incastrati dalle telecamere, sono stati individuati e denunciati gli autori del furto ai danni della farmacia Cruciani di Porto Recanati. Si tratta di un 20enne originario del Marocco, residente nel Fermano, e di un 25enne di origini egiziane, domiciliato in città. Il 20enne al momento si trova in carcere, in arresto dopo i furti tentati e messi a segno ai danni di divere attività a Civitanova nei giorni scorsi.

Il furto ai danni della farmacia portorecanatese era stato commesso l’8 febbraio. Approfittando dell’assenza momentanea deo imp deo dipendenti, i due ragazzi avevano prelevato la somma di 150 euro da un cassetto. Poi erano scappati via di corsa, facendo perdere le loro tracce lungo le vie adiacenti alla farmacia. Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno avviato subito le indagini partendo dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Grazie a queste, sono riusciti a identificare il marocchino e l’egiziano, che ora sono stati denunciati per furto aggravato.

In quei giorni, i due avrebbero creato diversi problemi tra i negozi portorecanatesi, e nella chat dei commercianti era stata diffusa una loro immagine per mettere in guardia gli esercenti.