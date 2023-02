Tutti i martedì, dalle 15, alla biblioteca di Urbisaglia c’è il club di "Lana e cucito". L’iniziativa è organizzata dalla stessa biblioteca con l’associazione Socialmente e il Comune. Ci si scambia idee, si fanno lavori in comune, si gusta insieme del tè e qualcuno porta da mangiare. "Insegniamo a chi inizia adesso e anche a chi vuole migliorare quello che sa fare. Portate i vostri lavori in corso", è l’invito della "capitana" Paola Albani. Non è necessario prenotare, basta recarsi in biblioteca.