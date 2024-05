L’anima della Vienna spirituale nel concerto della Filarmonica

Con il grande concerto di apertura di domani prende il via la 16ª edizione di Civitanova Classica Piano Festival. L’evento rientra all’interno del format dei Concerti Unitre, partiti già nei mesi scorsi con due appuntamenti straordinari che si sono tenuti all’ Auditorium Sant’Agostino e nella chiesa di san Francesco, come anteprime del Festival. Appuntamento alle 21,15 (ad ingresso libero) nella chiesa di san Paolo della città alta: sarà anche un’occasione speciale per far ammirare al pubblico la sua caratteristica cupola, recentemente ristrutturata.

Come da tradizione, il concerto inaugurale vede esibirsi l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, protagonista assieme al direttore d’orchestra canadese Michel Brousseau, che dopo diversi anni torna a dirigere a Civitanova. Con la FORM ci saranno il Coro Polifonico Città di Tolentino, sei solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e la partecipazione del Maestro Cihat Askin, uno dei principali esponenti della scuola violinistica turca. Titolo del Concerto, “Vienna Spirituale: Pace e Letizia“. "Riprendiamo infatti nel titolo uno dei messaggi di fratellanza più potenti", spiega il Maestro Di Bella (foto).