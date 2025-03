L’arbitro Sacchi in cattedra all’Ite Gentili

Juan Luca Sacchi ospite all’Ite Gentili nell’ambito del progetto Sport dell’Istituto: l’arbitro di serie A ha tenuto un’intensa lezione sui temi del rispetto, della necessità del continuo miglioramento e del valore del sacrificio nel perseguire i propri obiettivi di vita. Sacchi ha risposto alle curiose domande di studenti e studentesse, parlando dei momenti di difficoltà come banco di prova per progredire e trovare sempre nuove soluzioni. La referente del progetto Sport, la professoressa Paola Galli, ha presieduto l’incontro, sottolineando come le attività pratiche si debbano intrecciare a momenti di riflessione profonda che vanno oltre la sfera dello sport e si proiettano nella vita vissuta. Dello stesso parere è la dirigente scolastica Alessandra Gattari che, riconoscendo l’importanza di incontri di questo tipo, ha sottolineato la necessità di incentivare le attività che apportano valore e ricchezza di contenuti nella preparazione dei giovani.