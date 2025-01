"Lavori in centro e scogliere: ecco le priorità"

"Sarà un anno ricco di cantieri nel centro storico e sono in arrivo altri cinque milioni di euro, in aggiunta agli 11 già stanziati, per gli scogli a sud di Porto Potenza. In vista dell’estate stiamo lavorando per una spiaggia libera adatta alle persone disabili". Queste le priorità e le sfide che attendono il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini.

Sindaco Tartabini, quali sono i progetti che ha in programma di realizzare quest’anno?

"Sono tanti e ci saranno molti cantieri aperti: stanno proseguendo i lavori di rifunzionalizzazione della torre civica, l’intervento in via Le Rupi e la ristrutturazione del teatro Mugellini. Prosegue poi la riqualificazione dell’ex palestra in piazza Douhet e attorno sarà realizzato un parcheggio, utile anche come area eventi. Si sta definendo il progetto della nuova scuola media di Porto Potenza e aspettiamo l’ok dei progettisti per arrivare all’esecutivo. È stata buttata giù la porzione inagibile della scuola Coloramondo che sarà rifatta daccapo, e abbiamo le risorse per demolire e ricostruire l’asilo nido di Potenza Picena".

Quali lavori partiranno a breve?

"Abbiamo partecipato a un bando ministeriale, per ottenere risorse e riqualificare l’area sosta camper in piazza Mercato. Al via, nelle prossime settimane, il rifacimento dei marciapiedi in via Aprutina, lato ovest. Tra poco sarà individuata la ditta per la messa in sicurezza della strada di via Molino vecchio, che ha problemi di dissesti idrogeologici".

Novità per l’intervento di difesa della costa?

"Il Comune capofila che segue la progettazione è Civitanova, perché le scogliere andranno dalla zona sud di Porto Potenza fino a Fontespina. Però abbiamo saputo che gli 11 milioni di fondi regionali non erano sufficienti. Così la Regione ne ha assegnati altri cinque".

Come intende agire per il parco dei laghetti?

"Ci sarà un’altra asta a inizio febbraio per acquistare una porzione del parco e ci potrebbe essere qualche novità. Siamo pronti a parlare con chi sia aggiudicherà l’asta. A differenza di quanto dice l’opposizione, il Comune non ha le risorse per acquistare l’area. Già la parte pubblica del parco richiede spese per la custodia, ossia per l’apertura e la chiusura giornaliera, oltre ai costi per le manutenzioni".

Invece gli obiettivi per la prossima estate?

"Stiamo lavorando per attrezzare una spiaggia libera e renderla accessibile alle persone con disabilità motoria. Inoltre, stiamo mettendo mano al regolamento comunale per permettere ai cani l’accesso al litorale. Per la promozione, stiamo ragionando sulla partecipazione della Bit di Milano, a febbraio. Intanto, l’assessore al turismo Michele Galluzzo si sta confrontando con le associazioni per definire un cartellone ricco di iniziative".

Giorgio Giannaccini