Lavori in via Le Rupi, variante per la grotta

Informiamo la cittadinanza che è attualmente al vaglio della Soprintendenza la variante al progetto di riqualificazione di via Le Rupi, resa necessaria in seguito al rinvenimento di una grotta all’interno di uno dei due edifici acquisiti dall’ente.

Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Potenza Picena, capitanata dal sindaco Noemi Tartabini, in merito ai lavori in corso per la riqualificazione dell’area. A inizio dicembre, mentre gli operai stavano provvedendo alla demolizione di due immobili di proprietà comunale, era stata trovata una grotta sotterranea di cui non si sapeva l’esistenza. Perciò era stata allertata la Soprintendenza per capire come proseguire i lavori. Ed ecco quindi le ultime novità su come si dovrà procedere per non danneggiare la grotta sotterranea.

"La variante consentirà di preservare l’ingresso alla cavità, non intervenendo su di essa, e allo stesso tempo di operare in sicurezza – riprende l’amministrazione Tartabini –. In attesa del nulla osta da parte della Soprintendenza, che ha già provveduto a effettuare un sopralluogo, il cantiere sull’immobile in questione è stato temporaneamente sospeso, mentre proseguono i lavori nell’altro stabile".