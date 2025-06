Lavori in via Mattei, traffico in tilt: "Chiusura comunicata da tempo, cantiere importante per la città"

"I disagi ci sono stati, ma sono stati concentrati tra le 8 e le 9 del mattino. Noi abbiamo fatto di tutto per comunicare con anticipo la chiusura". L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori interviene sui disagi che molti automobilisti hanno provato nel primo giorno di cantiere su via Mattei, danneggiata due anni fa da una frana dovuta al maltempo. Fino al 30 giugno entrambe le corsie a scendere saranno chiuse per la prima fase dei lavori. Marchiori sottolinea che "abbiamo fatto bene a posticipare i lavori, che andavano assolutamente fatti, dopo la fine del periodo scolastico. Il fatto è che anche in questa stagione Macerata tra Musicultura, lirica e tante altre iniziative non è mai spenta, e il traffico resta – spiega l’assessore –, oltretutto l’ingorgo per i lavori in via Mattei si somma a quello derivante dal passaggio a livello della vicina via Roma, creando due situazioni di stress alla circolazione. Nei mesi scorsi una corsia a scendere era sempre rimasta aperta, e disagi non ce ne erano stati. Dopo aver costruito la palificata di sostegno e aver rimesso a posto la strada, la via sarà di nuovo pienamente percorribile; speriamo di riaprirla su entrambe le corsie per la fine dell’estate". Ieri mattina la polizia locale ha regolato il traffico. Marchiori riferisce che "da tempo avevamo comunicato l’apertura del cantiere. Se da Sforzacosta va raggiunto un punto opposto della città, è consigliabile percorrere la Carrareccia, via Verga, via Spalato, via Valadier, via Ricci. Molti lamentavano che questo lavoro, la cui necessità è derivata tempo fa da un evento imprevedibile, ossia una frana, andava fatto. Ora che il cantiere è partito è necessario prendere vie alternative. L’impresa sta facendo di tutto per diminuire al massimo i disagi".