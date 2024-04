Le molteplici e importanti funzioni degli alberi: "Un bene prezioso da curare e proteggere"

Noi alunni della prima A con la professoressa di scienze, Roberta Gasparri, abbiamo approfondito le molteplici funzioni dell’albero. Gli alberi infatti producono ossigeno, ripuliscono l’aria, combattono i cambiamenti climatici, proteggono i suoli, aumentano la biodiversità, contribuiscono al benessere mentale e fisico dell’uomo. Abbiamo capito che lo sviluppo di un albero è molto simile alla vita dell’uomo. Quando è un germoglio è come un neonato, di cui bisogna prendersi cura. Quando diventa una piantina è come un ragazzo, va sempre aiutato e corretto. Quando è una pianta grande è come un adulto che è in grado di prendersi cura di sé. Quando diventa una pianta secolare è come un anziano, un bene prezioso, che ha ancora tanto da dare. Quindi per un futuro migliore è necessario difendere gli alberi perché senza di loro non ci sarebbe la vita. Abbiamo capito quanto sia importante prendersi cura e rispettare l’ambiente.

Classe 1ªA