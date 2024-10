Le sfide del commercio. Due aperture in centro, i giovani si mettono in gioco

Espansioni e nuove aperture per il centro di Macerata, che nel giro di una settimana ha accolto due novità commerciali. La prima, in ordine temporale, l’attività Sam’s in corso della Repubblica, un negozio di abbigliamento gestito dal venticinquenne Sergio Campana. "Abbiamo aperto poco più di una settimana fa – spiega Campana –. Dopo aver lavorato per 5 anni come operaio in fabbrica ho deciso di buttarmi nel mondo dell’abbigliamento, che mi è sempre piaciuto: così è nato questo piccolo negozio dell’usato, in cui propongo pezzi buoni e di marca che riesco a vendere a prezzi abbordabili, per ragazzi e ragazze". Una proposta per giovani che mancava ancora al centro città. Continua il titolare: "Mancava una proposta del genere qui in centro, soprattutto per i giovani fuorisede o senza patente che hanno problemi a spostarsi fuori dalla città. Tra le nostre novità c’è anche la proposta in contovendita dell’usato. Inoltre, siamo aperti il giovedì sera fino a mezzanotte, con musica e compagnia: l’intenzione è mettersi d’accordo con il bar qui accanto per aggiungere anche qualche bevanda".

Sabato scorso, invece, è stata la salsamenteria e rosticceria Porfiri a inaugurare un nuovo spazio, in piazza Nazario Sauro: un punto ristoro aggiunto alla storica attività, che permetterà ai clienti di sedersi e gustare salumi, formaggi e altri prodotti tipici. "Abbiamo adibito il nostro vecchio magazzino a locale – afferma Luca Mancini, che col fratello gemello Marco e i genitori Stefania Porfiri e Stefano Mancini si occupa dell’attività –. Da anni sognavamo di aprire un posticino per poter far mangiare i nostri prodotti al tavolo, accogliendo sia maceratesi che turisti: da oggi mangeranno anche nella salsamenteria gastronomica". Una soddisfazione per tutta la famiglia, come sottolinea Mancini: "Da parte di tutti c’è stata un’emozione molto forte, anche durante l’inaugurazione – aggiunge –. La storicità del locale è conosciuta, l’attività va avanti da tre generazioni e questo ci spinge ogni giorno a lavorare e far bene, oltre che a divertirci che per noi è essenziale; questo comporta molto impegno e delle volte anche un po’ di stress. Ci piace coccolare i nostri clienti, garantendo sempre un servizio eccellente".

Martina Di Marco