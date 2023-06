"Le vittime dimenticate" Il libro di Bommarito

"Le vittime dimenticate, D’Aleo, Bommarito, Morici: la strage di via Scobar" è il titolo del libro dell’avvocato Giuseppe Bommarito che sarà protagonista della presentazione in programma oggi dalle 18 all’Auditorium Accademia F. Corelli. A organizzare la serata l’associazione culturale Ripartiamo, al suo primo evento pubblico, creata nel novembre 2022 per seguire la spinta al rinnovamento scaturita dalla candidatura a sindaco di Camerino di Sandro Sborgia. Fra gli anni ’80 e ’90 l’Italia visse uno dei periodi più bui. La mafia in Sicilia la faceva da padrone e si macchiava di crimini efferati contro servitori dello Stato impegnati con abnegazione nella lotta allo strapotere di Cosa Nostra. Non era però mai successo, né prima né dopo, che a distanza di soli tre anni fossero uccisi i comandanti della stessa compagnia dell’Arma, quella di Monreale, un avamposto della legalità. Nel maggio 1980 toccò al capitano Emanuele Basile; nel giugno 1983, appunto in via Scobar, al suo successore, il capitano Mario D’Aleo, abbattuto insieme all’appuntato Giuseppe Bommarito e al carabiniere Pietro Morici. Eppure, nonostante questa unicità, la strage è stata pressoché dimenticata, forse perché costituiva una ferita troppo evidente all’autorità dello Stato. Alla presentazione interverranno il Generale dei Carabinieri Tito Baldo Honorati e il Generale dei Carabinieri Marco di Stefano. Porterà i saluti l’avvocato Paolo Parisella, Presidente del Consiglio Ordine Avvocati Macerata.