L’educazione è una festa. Un weekend per crescere

Sono oltre 40 gli appuntamenti che animeranno il centro storico di Petriolo da venerdì a domenica, in occasione di "Scarabò. Una città per educare". Il festival dell’educazione dedicato ai bambini, alle bambine e alle famiglie, ideato e diretto da Laura Copparoni, prevede laboratori educativi e formativi di diverso genere, artistico-creativi, di danza, teatro, illustrazione, filosofia, lettura, ceramica, yoga educativo, origami e molti altri. "Questi saranno gestiti da una rete di educatori, formatori, docenti, volontari, artigiani, liberi professionisti del territorio e artisti coordinata dall’associazione Scarabò Ets - spiega Copparoni - lo scopo comune e condiviso è collaborare per offrire alla cittadinanza (e non solo) opportunità di crescita significative, attivamente partecipate e inclusive. Ai laboratori, poi, si aggiungeranno varie attività ludiche e ricreative, anch’esse improntate a una forma interattiva, gruppale e cooperativa".

Scarabò si aprirà venerdì, alle 21.15 al teatro comunale, con un prefestival dedicato ad adulti e bambini: "Scarabò opening. Dietro le quinte della città educante". Ad intervenire all’incontro saranno Laura Copparoni, il prof. Fabrizio d’Aniello, docente di Pedagogia al dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata e Andrea Ferroni, autore del libro "Le storie della filosofia (per grandi e piccoli)". Contemporaneamente, per i bambini e le bambine tra gli 8 e gli 11 anni, verrà proposto un laboratorio d’illustrazione tenuto da Pia Simona Bosco, illustratrice del libro di Ferroni. Per concludere la serata sarà realizzato un laboratorio di filosofia rivolto ad adultii e bambini. Dal pomeriggio di sabato poi, inizierà la grande festa che si prolungherà fino alla sera di domenica. Per conoscere il programma dettagliato del festival è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram o sul sito www.scarabo.it.