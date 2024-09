Leonardo Scoccia vola ad Harvard. Da San Severino al Massachusetts

Unico studente proveniente da università europee ad aver vinto un dottorato alla Harvard University, il settempedano Leonardo Scoccia, 24 anni, volerà negli States con in tasca una laurea in Molecular Biology and Genetics, ottenuta con 110 e lode ed encomio della commissione. L’ambitissima università americana lo ha scelto per le qualità e il palmares d’eccellenza. "Il mio viaggio – si racconta Scoccia sul profilo LinkedIn – è stato pieno di esperienze incredibili e di persone stimolanti, che mi hanno spinto a fare sempre meglio e a crescere come persona e come studente. Nel 2019 mi sono iscritto al corso di biotecnologie all’Università di Pavia. Durante questo periodo, ho avuto l’onore di ricevere una borsa di studio al collegio Ghislieri e Iuss – Scuola universitaria superiore Pavia. Gli studenti e gli amici incredibilmente talentuosi incontrati lì l’hanno fatta sentire come una seconda casa, e mi hanno ispirato a sforzarmi sempre di essere la versione migliore di me stesso". Dopo una conferenza di Fabrizio d’Adda di Fagagna, Scoccia ha deciso di candidarsi per una posizione di studente nel suo laboratorio a Ifom. "Sono stato accolto in un ambiente internazionale dove ho trascorso la maggior parte dei due anni imparando il ragionamento scientifico e le sfide delle scienze sperimentali". Dopo la laurea nel 2022 in biotecnologie, ha conseguito la laurea magistrale in biologia molecolare e genetica a Pavia. "Qui ho intrapreso un nuovo viaggio con Cnr-Igm, Istituto di genetica molecolare. La scorsa estate, grazie alla Fondazione Armenise-Harvard, ho avuto l’opportunità di trascorrere alcuni mesi all’Harvard Medical School nel laboratorio del professor Joseph Loparo".

A Scoccia i complimenti e gli auguri della comunità settempedana e dell’amministrazione comunale.

Gaia Gennaretti