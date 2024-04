"L’ex Camelot va messo in sicurezza"

"Nell’area dell’ex pub-pizzeria Camelot, oggi in abbandono, avvengono atti vandalici e ci girano delle persone losche. Chiediamo al Comune di sollecitare il proprietario dell’immobile per mettere la zona in sicurezza, considerando che lì vicino ci giocano bambini e ragazzi". Lo chiede Barbara Luconi, presidente del comitato di quartiere Scossicci-Del Sole, che ha protocollato una lettera all’indirizzo dell’Amministrazione di Porto Recanati. "Dalle segnalazioni di alcuni residenti – ha scritto Luconi –, faccio presente che ormai da tempo l’area privata dell’ex Camelot, situata all’interno del parco Kronberg, versa in condizioni pietose dal punto di vista igenico e di decoro urbano. Inoltre riteniamo che l’area in questione sia pericolosa data l’assidua frequentazione del parco da parte di bambini e ragazzi". E purtroppo, lì non sono mancati nemmeno degli episodi spiacevoli. "Più volte, si sono riscontrati atti di vandalismo già segnalati alle forze dell’ordine – aggiunge –, e quell’area sta diventando un luogo dove si nascondono personaggi poco raccomandabili. Pertanto, il comitato di quartiere chiede alle autorità un immediato sollecito al proprietario dell’immobile di messa in sicurezza e bonifica dell’area".