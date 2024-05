Lezione dei finanzieri contro le truffe

Anziani vittime di truffe on line, la Guardia di Finanza di Camerino ha incontrato i cittadini di Belforte, iniziativa che risponde alla campagna informativa e di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dei raggiri ai danni della popolazione più fragile. La campagna si svolge sotto il coordinamento della Prefettura di Macerata e in sinergia con la Questura e con il comando provinciale dei carabinieri e della della Guardia di finanza.

L’incontro di Belforte, nella biblioteca del Comune, è stato importante per fornire ai cittadini gli strumenti e i consigli più utili per mantenere sempre alta la guardia. Ai partecipanti sono stati distribuiti opuscoli e brochure, illustrate le tipologie di truffe e formulati suggerimenti per riconoscere il fenomeno fraudolento. Inoltre, sono stati ribaditi i riferimenti per le comunicazioni con gli organi competenti, a cui rivolgersi in caso di necessità, per rintracciare i responsabili e assicurarli alla giustizia. A conclusione dell’incontro, sono state numerose le domande poste al personale della Guardia di finanza, non solo per comprendere meglio i rischi e le buone pratiche da mettere in atto, ma anche su come potersi sottrarre a minacce, aggressioni e rapine, fenomeni che, sempre più di frequente, vedono coinvolte le persone anziane.