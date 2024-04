Lezione sui diritti umani con Amnesty e Csv

A lezione di educazione ai diritti umani insieme ad Amnesty International e al Centro di servizio per il volontariato. Nel mese di marzo i ragazzi delle classi terze della scuola "Annibal Caro" di Civitanova hanno svolto varie attività. Tra le tante attività laboratoriali si è scelto di utilizzare il cortometraggio "250 Km", della giovane regista armena Hasmik Movsisyan (nella foto). Il film, rielaborazione di una storia vera, ha vinto il premio Amnesty "Short on Rights", sezione internazionale del Corto Dorico Film Festival 2023 di Ancona. Il film racconta una fuga che diventa un viaggio di commovente solidarietà fra vittime incolpevoli del conflitto armeno. Gli studenti, guidati dalle docenti, si sono riconosciuti nella prospettiva dei bambini adottata nel film. Hanno tratto spunto dalle scene commoventi di coraggio e solidarietà per una riflessione generale sulle guerre e sulle loro conseguenze sui civili. L’intero percorso ha lasciato nei ragazzi il desiderio di impegnarsi in uno sforzo collettivo per difendere i diritti del genere umano al fine di costruirsi un futuro di libertà, rispetto e convivenza pacifica. Per la bellissima esperienza vissuta insieme, docenti e studenti ringraziano Amnesty e il Csv e le referenti del progetto, Valeria Annibali e Arianna Tiberi.