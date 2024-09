Lezioni gratis con Li Matti de Montecò

Settembre significa corsi e da stasera il gruppo folk Li Matti de Montecò inaugura le lezioni 2024-2025. Il ritrovo sarà proprio la sede dell’associazione in via Tiziano a Montecosaro scalo e l’appuntamento è per le 21.30. Li Matti de Montecò offriranno una proposta a 360 gradi perché ci si potrà divertire tra saltarello, bal folk (danze di tutta Europa), organetto (e altri strumenti di accompagnamento come il tamburello), canti popolari e scenette dialettali.

Le ultime sono la novità di questa stagione, una aggiunta resa possibile dal solidissimo rapporto che Li Matti de Montecò hanno instaurato con il gruppo Val di Chienti. Con così tanta scelta l’associazione montecosarese mira a raccogliere persone di tutte le età, dai bambini agli adulti fino ai nonni e si rivolge a tutti con un pensiero certamente gradito: l’iscrizione gratuita alle lezioni. Oltre a partecipare ai corsi e quindi divertirsi in compagnia facendo nuove conoscenze, l’iscrizione rende possibile diventare membro godendosi poi viaggi all’estero ed esperienze di arricchimento in giro per la penisola.

Andrea Scoppa