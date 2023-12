Liceo ’Leopardi’ in lutto: morta la professoressa. Lucia Mengoni

Liceo linguistico e delle Scienze Umane ’Leopardi’ di Cingoli in lutto. Ad Osimo, dove abitava, due notti fa si è spenta a 60 anni Lucia Mengoni, professoressa di Filosofia e Scienze umane nell’istituto cingolano. Era malata da tempo. Una donna molto amata che ha dato tanto per la ’sua’ scuola. Gentile, positiva, una docente preparata, persona stimata e apprezzata da colleghi, studenti, genitori, e da chiunque la conoscesse. Il funerale si celebra oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo a Osimo. Addolorati il marito Massimo Graciotti, presidente Unitalsi Marche, i figli Alice, Leonardo, la madre Irma, la sorella Marina e le nipotine. Tantissime le attestazioni di cordoglio giunte ai familiari, tra cui quella dell’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali. "Il suo sorriso sarà sempre con noi , insieme al suo affetto per gli studenti e alla passione messa nell’insegnamento. Grazie da tutti noi, professoressa Lucia Mengoni, per quello che hai donato alla nostra scuola" è il messaggio affettuoso, di gratitudine, e una foto di un momento di felicità sui social dalla dirigenza scolastica, dai professori e dagli studenti del liceo ’Leopardi’.