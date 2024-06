L’impegno di Ciabocco: "In beneficenza i compensi di sindaco, assessori e consiglieri"

"In un momento così complesso per la politica nazionale e non solo, caratterizzato dall’allontanamento dalle urne dei cittadini, essere riusciti a mettere in piedi questa lista è già motivo di grande soddisfazione" dichiara Francesco Ciabocco.

"Il Cambiamento, così abbiamo intitolato la lista, nasce infatti dal progetto di riportare il cittadino al centro della vita pubblica di Ripe, con particolare riferimento alle donne, cardine di tutte le famiglie, coinvolgendole nelle necessità sociali ma anche imprenditoriali del territorio".

Ciabocco parla di telesoccorso per l’emergenza e di collaborazione pubblico-privato per la realizzazione di un polo diagnostico. "Inoltre tutti i compensi e le indennità previste per sindaco, assessori e consiglieri saranno da tutti noi integralmente e per tutti i 5 anni devoluti in beneficenza, perché per noi amministrare Ripe non sarà un lavoro, ma un piacere disinteressato. Il nostro obiettivo è di riuscire a coinvolgere in questaavventura il maggior numero di persone possibile senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo bisogno delle idee e dei progetti di tutti quelli che nonostante le difficoltà di questi ultimi anni, ancora credono in un futuro non solo per Ripe San Ginesio ma per tutta la nostra provincia".