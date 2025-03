L’imprenditrice . Pieragostini presenta: "Non siamo mica uguali"

Un bellissimo incontro dedicato alla parità di genere è andato in scena sabato alla sala Boccabianca di Potenza Picena, dove l’imprenditrice marchigiana Elisabetta Pieragostini ha presentato il suo libro "Non siamo mica uguali!".

L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione e dalla biblioteca"Carlo Cenerelli Campana", in collaborazione con l’Università di Macerata e il coordinamento donne Acli provinciale, proprio per la giornata internazionale della donna. Tanti i temi affrontati da Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione per Unimc: dagli stereotipi fino ad arrivare all’importanza di un’educazione all’equità e all’affettività, che riguarda maschi e femmine. Erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, l’assessore Margherita Fermani e la presidente del consiglio comunale Catia Mei. Per l’occasione è stata allestita nella sala la mostra fotografica "Donne e lavoro nel ‘900", a cura di Enzo Romagnoli.