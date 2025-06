"L’ingrediente perfetto", lo chef Daniele Angeletti da Maria Grazia Cucinotta

Oggi, alle 11 su LA7, va in onda il programma "L’ingrediente perfetto" con Maria Grazia Cucinotta e Roberto Rossi, uno dei titolari del trotificio di Sefro, e un ospite speciale: chef Daniele Angeletti. Daniele è uno dei protagonisti dell’associazione "Lulù il paese del sorriso" che si occupa di inclusione per ragazzi con disabilità, che ha realizzato il ristoro inclusivo "Venilà cucina dialettale" a Esanatoglia dove i ragazzi possono esprimere le proprie potenzialità ed essere introdotti nel mondo del lavoro. Il ristoro è quasi interamente gestito da loro, debitamente formati e seguiti, ed offre piatti tipici dell’ entroterra marchigiano. "Daniele dimostrerà che in cucina l’inclusione è l’ingrediente più prezioso e che non ci sono ostacoli per realizzare il sogno 'Da dipendenti a in-Dipendenti'", afferma Rossi, ospite fisso del programma (cucinando solo trote).