L’Intelligenza Artificiale sbarca all’istituto "Mattei"

Si è concluso per i docenti dell’Iis "Enrico Mattei" di Recanati un ciclo di quattro incontri dedicati ai temi dell’Intelligenza Artificiale, dell’eXtended Reality e del Metaverso. "Visti i rapidissimi cambiamenti che avvengono non solo nel mondo, ma anche intorno a noi – osserva la dirigente dell’Iis "E.Mattei", Antonella Marcatili – e visti i fondi che provengono dal Pnrr, ci siamo trovati a fare delle scelte di innovazione molto importanti. La scuola sta sviluppando, infatti, una serie di progetti attraverso i quali prefigge l’obiettivo di sviluppare diverse tipologie di competenze digitali come il pensiero computazionale (coding e robotica), la realtà virtuale, la realtà aumentata, l’intelligenza artificiale. La formazione dei docenti è essenziale per la messa a terra di queste progettualità, accanto alla dotazione di attrezzature all’avanguardia". Relatore del corso è stato Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata, dal 2021 presente nella annuale lista "World’s Top 2% Scientists" che elenca il 2% degli scienziati più citati al mondo, all’interno della categoria "Artificial Intelligence & Image Processing". Negli incontri si è discusso di Intelligenza Artificiale (AI) e Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) per la didattica. L’ultimo parte del percorso è stata dedicata alle immagini e ad uno sguardo a come saranno le interfacce generative dei nuovi software.