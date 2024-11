L’Isernia non si fida. Farrocco: "Cercheremo di imporre il nostro gioco"

Domenico Farrocco, tecnico dell’Isernia, non si fida di una Recanatese con l’organico ridotto all’osso e che, ancora una volta, sarà oltremodo rimaneggiata: "Dispiace quando un tuo avversario ha queste vicissitudini ma ricordo a tutti che noi, lo scorso anno, eravamo in Eccellenza ed i giallorossi in Serie C, dunque non possiamo permetterci cali di tensione". Tra l’altro il salto da un torneo regionale a uno quasi professionistico è notevolissimo: "Nell’Eccellenza molisana si incontrano squadre quasi dopolavoristiche e c’è davvero un abisso con questa serie D in termini soprattutto di atletismo e fisicità. Qui non si lascia nulla di intentato ed è un altro mondo". Se dovesse sintetizzare le caratteristiche della sua squadra capace spesso, Castelfidardo e Civitanovese ne sanno qualcosa, di risolvere le partite in proprio favore anche nei minuti di recupero: "È un aspetto che contraddistingue: credo che l’Isernia abbia valori morali importanti con la costanza di crederci sempre ed essere coraggiosi a prescindere dai contesti. Questo ci ha consentito di ottenere dei risultati anche insperati, come a Civitanova quando abbiamo pareggiato in inferiorità numerica". Al Tubaldi quindi per giocarvi, senza remore, le vostre chances: "Non è nelle nostre corde fare una gara sparagnina. Sinora abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco e cercheremo di fare così anche dopodomani". La Recanatese è costretta a ricorrere alla linea verde, pescando a piene mani dal vivaio ma anche voi avete dei ragazzi interessanti: "In particolare 2 giovani del 2007, ossia Antinucci, un prodotto del nostro vivaio, e Pettorossi, autore del gol decisivo a Sora. È fondamentale l’apporto degli under". Obiettivo, per voi, come per molte altre squadre, lasciarsene sei alle spalle… "E non sarà semplice, tutt’altro, considerando che non esistono formazioni materasso e ogni domenica è una battaglia dove non c’è nulla di scontato". Un nome per la vittoria finale invece? "La Samb mi ha destato una grossa impressione e ha un seguito di pubblico da categoria superiore. Occhio anche a Chieti, Teramo e Atletico Ascoli. Con curiosità attendo il Fossombrone che nel corso degli anni ha operato innesti mirati in una rosa collaudata e con un allenatore che lavora in quell’ambiente da tantissime stagioni. Per noi, un modello". Nell’Isernia, dall’estate scorsa, lavora anche come vice, Alessandro Nasini, originario di Sant’Elpidio a Mare che viene dall’esperienza nel Perugia Under 17 e che spende, volentieri, una parola sul confermato Lorenzo Bilò: "L’ho incrociato quando era alla guida dei ragazzi dell’Ancona e ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro. Ha già portato una ventata di aria fresca all’ambiente". Fair play quindi con la consapevolezza però che i punti iniziano a pesare parecchio.

Andrea Verdolini