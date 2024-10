L’Istituto professionale Corridoni celebra i suoi 73 anni di storia

Celebra 73 anni di storia l’Ipsia Filippo Corridoni di Corridonia (nella foto il dirigente Gianni Mastrocola), fondato il primo ottobre del 1907 come Regia scuola d’arti e mestieri, poi Scuola tecnica industriale, sempre con un ruolo fondamentale nella formazione del territorio. Nel 1951 l’Ipsia si distinse come unico in provincia e tra i primissimi in Italia a trasformare in via sperimentale la scuola tecnica in un istituto professionale, diventando poi, il 26 ottobre 1954, ufficialmente Istituto professionale per l’industria e l’artigianato. "Questa trasformazione ha rappresentato un passo significativo verso l’adeguamento dell’istruzione alle esigenze del mercato del lavoro – spiegano dalla scuola – e ha dato origine al comparto degli istituti professionali della provincia nati nel tempo. Inizialmente c’era solo l’Ipsia Corridoni con sette sedi: a Tolentino, Civitanova e Civitanova Alta, Macerata, San Ginesio, Potenza Picena e Porto Recanati. Oggi, l’Ipsia continua a offrire un’istruzione di qualità e competenze pratiche, contribuendo alla crescita professionale e personale dei suoi allievi. La celebrazione dell’anniversario è un momento di orgoglio e di riflessione".