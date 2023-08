Lite sul libro della nipote di Mussolini "Attacchi sterili, no al pensiero unico"

Gli organizzatori dell’incontro con Edda Negri Mussolini (nella foto), nipote del Duce, difendono l’iniziativa, e invitano l’esponente del Pd Giulio Silenzi, che li aveva contestati, a leggere il libro "I Mussolini dopo Mussolini". Proprio per presentare il volume, l’autrice è stata invitata per venerdì primo settembre, alle 21.15, nella biblioteca Zavatti di Civitanova da Aries Onp e da Nuove Sintesi. La stessa Edda Negri presentò in città il suo libro precedente, dedicato alla nonna Rachele, e all’epoca ci furono proteste e cortei. Oggi Lady Racheele Giacinti (il nome con due "e" è voluto), Simone Perticarini, presidente di Aries, e il presidente di Nuove Sintesi Davide D’Amario ritengono "sterile e pretestuosa" la polemica del capogruppo del Pd. "Innanzitutto – scrivono gli organizzatori – invitiamo caldamente il consigliere Silenzi alla lettura del libro. Si accorgerà che l’opera non ha nulla a che vedere con le rivisitazioni storiche o i vari tentativi di delegittimare un’iniziativa culturale, che nasce essenzialmente dal vissuto di una famiglia in un periodo storico carico di drammi umani e sociali. Ricordiamo poi ai vari antifascisti nostrani che la Carta costituzionale non può essere esaltata e incensata solo il 25 Aprile, ma come recita l’articolo 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione’’. Sottolineiamo altresì di non piegarsi al pensiero unico, invitando le varie fazioni politiche (maggioranza, opposizione e l’Anpi di Civitanova) al confronto e all’evento".