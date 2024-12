Lube, il riscatto è servito. Battuti i padroni di casa

praia clube

0

cucine lube civitanova

3

PRAIA CLUBE: Gustavo, Franco 11, Lucas Loh 6, Pietro 10, Eliezer 4, Maicon 8, Pedro (L), Guilherme, Rafael 3, Bruno. N.E. Arthur, Wallaf, Bruno Araujo, Pedro Filho. All. Fabiano Ribeiro

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 6, Gargiulo 11, Boninfante 2, Nikolov 16, Lagumdzija 10, Bottolo 9, Balaso (L), Bisotto, Poriya 1, Orduna, Dirlic. N.E. Loeppky, Podrascanin e Davi Tenorio. All. Medei

Arbitri: Carbajal (Uru) e Cespedes (Rep.Dom)

Parziali: 18-25 (22’), 19-25 (23’), 26-28 (29’)

Note: Praia battute sbagliate 14, ace 3, muri 1, ricezione 31% (perfetta 11%), attacco 48%; Lube bs 14, ace 6, muri 3, 58% (29%), 57%.

Dovere compiuto, con un brivido, ma compiuto. La Lube riscatta la sconfitta inaugurale nel Mondiale per Club e 24ore dopo o poco più, regola 3-0 i brasiliani del Praia. Contro il team di Uberlandia città ospitante, il team di Medei domina i primi due set, poi stacca la spina nel terzo (13 errori) e rischia di allungare pericolosamente il match, ma la spunta ai vantaggi. L’ultimo punto lo firma proprio il migliore dei biancorossi, Nikolov (16 col 65% dal campo). Mattatore contro il Foolad, piuttosto cheto stavolta Chinenyeze, bene Gargiulo. Nella notte tra venerdì e sabato Civitanova disputerà l’ultima gara del girone A, decisiva per non essere eliminata contro gli egiziani del Al Ahly. Parte in vantaggio grazie ai 4 punti (davanti ci sono gli iraniani a 5), mentre i campioni d’Africa sono a 3. Primo set. Medei tiene a riposo Podrascanin e va con Gargiulo, Bottolo è preferito a Loeppky. La Lube ha l’approccio giusto, Lagumdzija batte forte puntando Maicon che va in crisi, è subito 0-4 e diventa 1-7. Scalda il braccio l’opposto Franco che riduce il gap a 4 punti, tuttavia c’è tanta differenza tra i due collettivi tra servizio e ricezione e Civitanova (71% d’attacco) segna il 17-23. Gargiulo e Nikolov passano con continuità, 5 a testa, Lagumdzija segna il 24° e l’errore di Franco dai nove metri chiude il parziale. Secondo set. Il copione non cambia, la Lube doppia 7-14 con un missile a 122km/h di Nikolov. I brasiliani riescono a vincere qualche scambio lungo, non a contenere Nikolov che continua a buttarla giù: 15-21. Maicon regala il 23°, sempre Nikolov fa 18-24, di pipe Bottolo sforna il due a zero. Terzo set. I biancorossi forse si sentono già sotto la doccia e, complici disattenzioni, in avvio è 5-5. Un altro errore, di Bottolo stavolta, propizia il sorprendente 11-10 del Praia. I brasiliani si sono accesi, la Lube s’è afflosciata (impreciso anche Boninfante), Medei prova la scossa con Orduna e Dirlic ma è 20-18. I pasticci di Maicon e poi uno sbaglio di Rafael favoriscono la parità a 23. Il neoentrato Poriya mira ovviamente Maicon ed è ace, poi spara largo. Vantaggi. La chiude Nikolov con un ace, guardacaso, sul povero Maicon.

Andrea Scoppa