Lube trionfa al tie-break contro Perugia: semifinale playoff si allunga

Passano le stagioni, cambiano le rose ma pure con un team giovane il dna è dna: la Lube nei playoff non muore mai! I ragazzi di Medei compiono l’impresa violando il perugino PalaBarton Energy tutto esaurito con quasi 5mila persone e al termine di una battaglia infinita. Gara3 finisce ancora al tie-break ma stavolta si tinge di biancorosso 2-3! Una Lube da pelle d‘oca, “scafata”, senza paura e capace di resistere - di squadra - alla solita forza d’urto dei campioni d’Italia al servizio. Due volte avanti e due volte ripresa prima di imporsi al tie-break (dopo averne persi due in stagione contro Perugia). In post season nessuna serie contro gli umbri era terminata in 3 incontri e non sarà così nemmeno stavolta. La semifinale si allunga dunque, appuntamento a domenica per gara4 all’Eurosuole Forum. Stasera invece alle 20.30 Trento, avanti 2-0 (successi sempre al tie-break...) nell’altra semifinale Scudetto, riceve Piacenza.

Primo set. Medei cambia, c’è Gargiulo in sestetto. Il temuto servizio Sir si palesa subito perché Ben Tara apre con 2 ace, tuttavia la Lube va 7-10. Poi sciupa il +4 e diventa 14-11 per propri errori. Nel momento critico dentro Poriya e l’iraniano manda in tilt Perugia con 5 servizi micidiali (3 ace!): 17-19. Il subentrato Loeppky mette giù gli ultimi palloni.

Secondo set. Perugia reagisce, ovviamente con gli ace, Ben Tara ne piazza due in un turno lungo e scava il pesante 2-9. Medei allora cambia la diagonale e Civitanova ricuce fino al -4 ma regala 7 punti in battuta. Proprio due errori al servizio producono il 25-20.

Terzo set. Bisotto, in difficoltà nel parziale precedente, non tiene su Loser ed è ace del 13-10. La Lube risponde, ace di Bottolo e aggancio a 16. Rientra Nikolov e sul suo servizio prima ace e poi murone di Lagumdzija: 18-19. Si va punto a punto, Perugia (nonostante 11 errori dai nove metri) firma il 24-23 e Bottolo annulla. Per la prima volta vantaggi. Due identici attacchi larghi di Semeniuk regalano l’1-2.

Quarto set. Lorenzetti mette Ishikawa che però sbaglia tutto e dà il 5-8. Rientra Semeniuk e si piglia il muro: +4! Si sogna l’impresa, però Perugia si rifà sotto acciuffando il 12-12. E come sempre ecco gli ace, 2 di Plotnytskyi per la fuga 14-17. Ben Tara schiaccia il 23-18, chiude Solè.

Quinto set. Riecco Nikolov. Al cambio campo è 8-7, la Lube continua a lottare. E’ botta e risposta totale, pazzesco, punto di là punto di qua. Giannelli (già decisivo prima su Nikolov) mura Lagumdzija per 14-13, sempre l’opposto si rifà e ancora vantaggi! Ancora lui mura due volte Plotnytskyi ed è vittoria!