Lucarelli: "Garanzie per i cantieri in corso"

"La ricostruzione unisce soggetti privati, imprese, amministrazioni. La scadenza di fine anno dà attese per le misure del governo e del commissario. Il Superbonus in scadenza preoccupa le attività in corso e quelle già partite". Roberto Lucarelli, sindaco di Camerino, vuole che siano messe in campo "misure giuste e contributi che diano sicurezze in maniera paritaria a tutti i cittadini. Il Superbonus è stato una misura che ha permesso di sfruttare risorse che altrimenti si sarebbero dovute trovare nelle ordinanze. Se avessimo lavorato in maniera strutturale fin dall’inizio, oggi parleremmo di una situazione diversa. Il commissario Castelli sta gestendo una situazione complicata, dovendo sanare in maniera strutturale quello che era stato sanato con il Superbonus".

La fine dell’anno porta sempre incertezza sulla legge di bilancio. Lucarelli commenta: "C’era bisogno di uno strumento strutturale fin dall’inizio. Il Superbonus voluto da Legnini sta terminando. Vogliamo sensibilizzare rispetto ai cantieri partiti, a cui dobbiamo dare la certezza del risultato senza che rimettano mano al progetto – rimarca Lucarelli –, gli istituti di credito, nel momento in cui hanno una corsia preferenziale, devono mettersi a disposizione. Serve una misura diversa per il post 110. La ricostruzione più complessa è quella dei centri storici, che comporta difficoltà e costi maggiori, con i tempi che vanno rispettati. Come filiera, dobbiamo prospettare nel breve periodo interventi veloci e sicuri".