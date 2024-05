Luchetti guida i civici: "Un percorso di rinascita"

Fabrizio Luchetti è il candidato sindaco di Mogliano Civica 2024. L’assemblea del comitato, con oltre 70 soci, si è riunito giovedì e ha approvato all’unanimità il capolista e candidato sindaco del nuovo schieramento politico che si propone come unico sfidante dell’uscente amministrazione guidata da Cecilia Cesetti. Diego Falconi, del consiglio direttivo, ha voluto ribadire che il voto in assemblea rappresentava un preciso obbligo statutario: "La democrazia ha le sue leggi ed esse vanno rispettate". Poi ha riassunto il lavoro di concertazione iniziato da tempo con tutte le forze politiche e le realtà sociali del paese che non si riconoscono nell’attuale amministrazione. "Concertazione e confronto – si legge in una nota del comitato – che ha permesso di far confluire nel progetto civico anime anche diverse ma tutte accomunate dalla volontà di dare una svolta al declino del paese".

Da parte sua, Luchetti ha affermato che sono state le tante attestazioni di stima ricevute nelle ultime settimane a convincerlo ad accettare la sfida di "risvegliar quello che secondo il comitato è "un paese in evidente declino economico, demografico e di prospettive".

"Non basta un uomo solo al comando – ha più volte affermato il candidato sindaco – mi dovrete aiutare, spronare, stimolare, accompagnare in questo difficile percorso di rinascita". Per il comitato è stato un discorso realistico e ponderato riguardo alle scelte da compiere per la città e "se l’entusiasmo può rappresentare un fattore di successo, quello espresso da tutti i partecipanti riguardo al nuovo progetto civico capitanato da Fabrizio Luchetti sarà sicuramente un’arma in più per la lista".