Luci accese sul Natale. Albero, pista e musica. Salta la ruota panoramica

Finalmente aria di Natale in centro storico: ieri l’accensione dell’albero e l’inaugurazione della pista di giaccio hanno ufficialmente dato il via ai festeggiamenti delle prossime settimane. A riempire piazza della Libertà, nonostante le basse temperature, una folla di curiosi pronti ad assistere alla magia delle luci. "Benvenuti nel cuore della città - ha detto l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi -. Per noi lo slogan “Macerata per Natale” indica la presenza essenziale dei cittadini ma anche il dono che la città fa ai visitatori, per questo la collaborazione tra associazioni ed enti è stata massima. A coronare l’inaugurazione anche la pista di ghiaccio in piazza Cesare Battisti; speriamo che anche quella sia una scommessa vinta per bambini e famiglie". Presenti sotto l’albero per i ringraziamenti anche Francesco Luciani, presidente del consiglio comunale e Claudio Ricci dell’ufficio eventi, accanto all’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori. "Il Natale è la festa che dona più calore alle famiglie - sono state le parole della vicesindaco Francesca D’Alessandro -, sicuramente una festa cristiana ma importante per la nostra tradizione. Abbiamo bisogno di sentire calore e sentirci parte di una comunità, in una città che sia capace di accogliere tutti". Così, tra grida impazienti dei più piccoli e al coro dei presenti "Albero accenditi", ecco illuminarsi la piazza. A guidare il gruppo di curiosi fino in piazza Cesare Battisti la Birbanda, pronta a regalare un festoso sottofondo musicale all’aperturadella pista di pattinaggio. Problema tecnico, invece, per l’attesa ruota panoramica prevista ai giardini Diaz. "A quanto riportato dal gestore, la ruota ha subito un danno durante il trasporto - spiega Paolo Perini, presidente dell’Associazione commercianti Macerata - e, nonostante il tentativo di riparazione, non potrà essere messa in funzione a causa della necessaria sostituzione di un pezzo che arriverebbe non prima di trenta giorni. Siamo estremamente dispiaciuti, così come lo è il gestore dell’attrazione, ma siamo certi che il programma natalizio incontrerà comunque i favori di tutti".