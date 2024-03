L’ultimo saluto a Zippilli, storico commerciante di via Mazzini

E’ stato celebrato ieri pomeriggio, nella chiesa del Preziosissimo Sangue, il funerale di Luciano Zippilli (nella foto), storico e noto commerciante di Porto Recanati. Aveva 85 anni e il suo cuore ha cessato per sempre di battere giovedì mattina. Era il titolare dell’omonimo supermercato di via Mazzini, in pieno centro, ancora oggi gestito dalla sua famiglia. Sono stati diversi i concittadini che lo hanno ricordato sui social network. "Luciano ci ha lasciato – è uno dei tanti commenti di vicinanza apparsi su Facebook -. Un lutto nell’imprenditoria commerciale portorecanatese che perde una colonna importante della sua storia". Mentre qualcun altro lo ha ricordato così: "Tanto dispiacere. Un pezzo di storia che ha accompagnato per decenni con cortesia e familiarità tutta la comunità portorecanatese". Zippilli lascia la moglie Peppina, i figli Giovanni e Roberto, le nuore Laura e Giovanni, i nipoti Massimiliano, Rebecca, Mattia, Riccardo ed Edoardo, il fratello Lauro e la cognata Giuliana.