Luna di miele lungo la Via Lauretana: 170 chilometri a piedi per Silvia e Giovanni. Foto

Macerata, 9 ottobre 2024 – Una luna di miele speciale. Un cammino di amore e fede. Lo scorso 7 settembre i giovani Silvia Crotti e Giovanni Montagna hanno pronunciato il loro “sì” a Brescia e per il viaggio di nozze hanno deciso di intraprendere successivamente un pellegrinaggio lungo la storica Via Lauretana, da Assisi a Loreto. Un viaggio a piedi di circa 170 chilometri tra i borghi umbri e marchigiani, che è stato l’occasione per approfondire il loro legame personale e spirituale. Sono passati anche a Macerata.

“Un modo speciale per realizzare questo nostro desiderio partendo da Assisi, dal “perdono”, fino a giungere alla Santa Casa di Loreto, per affidare alla Madonna la nostra nuova famiglia”, ha detto Silvia nella tappa maceratese.

Giorni intensi che i due sposi non dimenticheranno: “Ad Assisi ci siamo lasciati cullare dalla città della pace e dalla testimonianza dei Santi Francesco e Chiara, oltre che dall'esempio del beato Carlo Acutis, pregando insieme a loro, che sono stati poi nostri amici di cammino – ha spiegato Giovanni –, abbiamo superato anche la pioggia attraversando Spello, sentendo un po’ di fatica in quella lunga tappa che ci ha condotto a Colfiorito”.

Il cammino li ha messi alla prova: “Ci ha legato e aiutato a superare insieme le difficoltà – ha aggiunto ancora Silvia –, abbiamo incontrato tante storie e volti con accoglienza ogni volta davvero calorosa”.

Per affrontare il viaggio la coppia si è affidata anche a strumenti tecnologici, come la app “Cammini Lauretani”, timbrando la “Charta Peregrini” in ogni luogo visitato.

Per Silvia e Giovanni ogni tappa verso Loreto è stata metafora del loro nuovo percorso di vita insieme: “Il cammino apre porte prima di tutto verso di noi e nel dialogo con Dio – hanno concluso i due giovani sposi bresciani –, lo consigliamo come viaggio di nozze anche per le bellezze culturali e naturalistiche che si possono scoprire. Si tratta soprattutto di un’occasione unica per conoscersi meglio e costruire insieme un percorso, sia interiore che di coppia”.