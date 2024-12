L’Under 15 della Lube porta a casa il Trofeo "Liuti"

E bravi gli Under 15 della Lube, i "Lubini". I baby biancorossi sono usciti ancora una volta vincitori dal Trofeo "Liuti", manifestazione di pallavolo giovanile che si è tenuta a Castelferretti, organizzata dalla società Sabini con l’ausilio delle amministrazioni comunali di Falconara e Chiaravalle. A conferma del valore della competizione, giunta alla 23esima edizione, il fatto che vi hanno partecipato 12 club provenienti da cinque regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia-Romagna e Trentino. Tre invece le strutture da gioco, il palasport Lino Liuti e la palestra Roberto Lombardi di Castelferretti oltre alla palestra di Via Fratelli Cervi a Chiaravalle. Il gruppo allenato da coach Federico Belardinelli ha dominato il raggruppamento prendendosi tutti i set contro Bologna e Falconara (c’era anche Trento), quindi ha saputo stendere 3-0 pure Perugia nella finalissima. I due parziali in dettaglio sono terminati 25-18 e 25-17. E così la Lube ha trionfato al "Liuti" per l’ottava volta nella sua storia.