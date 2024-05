L’Unicam entra nell’European University Sports Association

L’Università di Camerino è diventata membro associato dell’European University Sports Association. Si tratta di un importate risultato a livello istituzionale per Unicam e per il CUS Camerino sancito nel meeting del Comitato Esecutivo dell’Eusa dello scorso 19 aprile: l’Ateneo camerte diventa così la 102ma Università Europea e tra le pochissime Italiane. Ce ne sono infatti solo altre quattro a far parte di questa importante istruzione sportiva europea. Negli anni Unicam ha ospitato tre manifestazioni sportive targate Eusa, che hanno riscosso grande successo. Inoltre Unicam e Cus Camerino si preparano ad ospitare il Campionato Europeo di Calcio nel 2025. Non solo eventi sportivi organizzati ma anche partecipazione da parte degli studenti a diverse edizioni di Campionati e Giochi Eusa. "Ho accolto con grande soddisfazione questa notizia – afferma il rettore Unicam, Graziano Leoni (nella foto) – che riempie di orgoglio l’intera comunità universitaria. Ringrazio il Cus Camerino, il presidente Stefano Belardinelli e tutto lo staff, per il grande lavoro che da tanti anni stanno portando avanti con impegno e professionalità per mantenere sempre elevata la qualità non solo degli impianti sportivi, ma anche delle attività e delle iniziative".