Lupi a spasso tra i campi. Cresce l’allarme tra i cittadini

Cresce anche a Porto Recanati la preoccupazione generata dal continuo passaggio di diversi lupi nelle zone di campagna. Di recente degli esemplari sono stati notati a Montarice, ma anche in altre aree al confine con Loreto e Recanati. Lo testimoniano alcuni residenti che hanno segnalato il caso sui social network, dicendosi sempre più impauriti per la situazione. D’altronde tali avvistamenti sono avvenuti negli ultimi anni tra Potenza Picena e Civitanova. "Ci sono dei lupi che gravitano nel nostro territorio collinare e sono almeno tre che cacciano sempre in branco – dice un cittadino che abita a Montarice – . Si dovrebbe trattare di una madre con due figli, ormai adulti, che passano vicino a Villa Gigli sulla collina di Montarice e nei dintorni del cimitero, di via Pizzardeto e nei pressi del fiume Potenza. Per questo chi passeggia con il proprio cane rischia ogni volta che il suo animale domestico venga aggredito da loro. Pare che gli organi preposti sappiano perfettamente della presenza di questo gruppo di predatori. E si racconta pure che qualche nostro animaletto da compagnia abbia fatto una brutta fine sotto le mascelle e le zampe di questo piccolo branco di lupi". Secondo il portorecanatese, non c’è più tempo da perdere e anzi bisogna agire subito per arginare il problema: "Sarebbe il caso di provare a prenderli e metterli in sicurezza in una zona non antropizzata. Sappiamo di incontri avuti da alcuni passanti con i lupi che, solo per un caso, non sono finiti in un guaio irreparabile".