L’utile netto a quota 12,5 milioni. Banco Marchigiano, conti record

Migliore utile netto della storia del Banco Marchigiano con 12,5 milioni di euro, un aumento del 53,3 per cento rispetto al 2023, che consente non solo di rafforzare il patrimonio dell’istituto, ma anche di consolidarne la vocazione mutualistica e locale. I dati sono stati resi noti dopo l’approvazione del bilancio 2024 da parte dell’asemblea dei soci.

Nella direzione di essere vicina alle realtà locali, la banca ha destinato 626mila euro a iniziative di beneficenza di carattere socio-sanitario, culturale, sportivo e altro delle sei provincie in cui opera tra Marche e Abruzzo; 376.113 euro ai fondi mutualistici; 118.749 euro a favore dei soci con la rivalutazione del valore nominale delle azioni. Il patrimonio netto ha raggiunto i 101,6 milioni di euro, +14 per cento. Sul fronte della raccolta, toccata quota un miliardo e 524 milioni di euro, +9,5 per cento rispetto al 2023 (raccolta diretta +6,8 per cento, gestita +14,9 per cento); aumentati del 4,8 per cento i finanziamenti a imprese, artigiani e famiglie, conseguendo 559 milioni di euro di finanziamenti netti.

Per quanto riguarda il capitolo crediti deteriorati, si registra un altro dato confortante: questi infatti si mantengono su livelli minimi (circa il 3 per cento del totale crediti - Npl ratio lordo), con un livello di copertura che sfiora l’80 per cento; pertanto al netto degli accantonamenti i crediti anomali sono pari dunque allo 0,7 per cento degli impieghi netti (Npl ratio netto).

Questi sono alcuni indicatori dei risultati dell’esercizio 2024 approvati dall’assemblea dei soci della banca, durante la quale sono stati anche premiati 25 studenti che si sono distinti per l’eccellente rendimento scolastico nell’anno 2023-2024, ai quali è stata assegnata la borsa di studio Arnaldo Pistilli, riconoscimento che sarà ufficialmente consegnato il prossimo 6 giugno, nel corso della convention aziendale.