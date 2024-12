Macerata a un passo dall’impresa. Rimonta sfiorata contro Brescia

Macerata

2

Brescia

3

BANCA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 3, Ichino 2, Ferri 3, Valchinov 13, Ottaviani 11, Cavasin, Fall 8, Klapwijk 23, Berger 14, Gabbanelli (L1). NE: Sanfilippo, Palombarini (L2). All. Castellano.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Erati 9, Cavuto 24, Tiberti 1, Tondo 9, Cominetti 15, Cargioli, Bisset Astengo 20, Manessi 1, Raffaelli, Hoffer (L1). NE: Bonomi, Bettinzoli, Franzoni (L2). All. Zambonardi.

Arbitri: Angelucci Claudia e Papadopol Veronica Mioara

Parziali: 20-25, 22-25, 25-21, 27-25, 16-18.

Note: battute punto Macerata 6 con 23 errori, Brescia 8 con 22 errori. Muri punto Macerata 15, Brescia 10. Attacco punto Macerata 43%, Brescia 49%. Ricezione positiva Macerata 43% (32% perfetta), Brescia 52% (32%). Mvp: Cavuto.

Serve il miglior Brescia, seconda forza dell’A2, per battere una Banca Macerata Fisiomed mai doma, capace di sfiorare la rimonta dopo essersi trovata sotto di 2 set. Coach Castellano manda in campo il palleggiatore Marsili e l’opposto Klapwijk, Ottaviani e Valchinov in posto 4, Berger e Fall come centrali, Gabbanelli in seconda linea. Gli ospiti rispondono con Tiberti al palleggio opposto a Bisset Astengo, le bande sono Cavuto e Cominetti, al centro Erati e Tondo, il libero è Hoffer.

La partita dice che Macerata può giocarsela con chiunque, ed è da applausi la rimonta contro Brescia, che sarebbe potuta essere straordinaria pensando che i locali non sfruttano il match point, in una gara combattuta fanno la differenza l’esperienza e la miglior gestione dei momenti decisivi del match.