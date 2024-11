Macerata ospita Cantù: "È uno scontro diretto"

"È uno scontro diretto quello con Cantù e dobbiamo provare a vincerlo". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, parla della sfida casalinga delle 18 di oggi per la settima giornata di A2 di volley maschile. "I lombardi – spiega il dg – costituiscono una formazione ringiovanita rispetto allo scorso anno, hanno qualche buona individualità di esperienza e tra i giovani hanno Novello, affrontato lo scorso anno nelle finali con Mantova, che si sta facendo valere anche nella categoria superiore. Ci attende un avversario da affrontare con molta attenzione". Per i maceratesi si tratta di un match che nasconde delle insidie. "I ragazzi – è la ricetta di Vullo – devono stare tranquilli, fare il cambio palla regolare perché poi abbiamo i mezzi per chiuderlo". La squadra deve fare i conti con qualche problema accusato in settimana. "Ottaviani e Gabbanelli saranno a disposizione anche se hanno effettuato allenamenti differenziati". Macerata e Cantù sono appaiati a quota 6. "Il cammino è più o meno lo stesso: loro hanno vinto le gare che dovevano vincere, mentre noi abbiamo ottenuto in casa dei successi contro chi era favorito e siamo rimasti a mani vuote contro formazioni al nostro livello. Abbiamo un rendimento differente tra casa e fuori, il nostro palas dà più tranquillità alla squadra che si è presentata da matricola al campionato, ora dovremo tenere un altro passo in trasferta e far sì che l’errore non abbia un peso eccessivo, ma si riesca a resettare subito". L’opposto olandese Niels Klapwijk, ingaggiato a ottobre, sta dando un prezioso apporto. "È un acquisto azzeccato", dice Vullo.

Il programma della settima giornata: anticipo Cuneo-Acistaello 3-2. Oggi: Siena-Porto Viro; Aversa-Ravenna; Reggio Emilia-Fano; Pineto-Prata di Pordenone; Banca Macerata-Fisiomed-Cantù. Martedì: Brescia-Palmi.

Classifica: Ravenna 15; Cuneo*, Acicastello* 14; Brescia 12; Porto Viro, Aversa, Prata di Pordenone 11; Pineto 8; Reggio Emilia, Siena 7; Banca Macerata Fisiomed, Cantù 6; Fano 5; Palmi 2.

* una gara in più