Macerata resiste due set, poi si arrende

messina

3

macerata

1

AKADEMIA SANT’ANNA : Rossetto 13, Modestino 19, Carraro 2, Mason 8, Olivotto 12, Diop 18, Caforio (L), Rollins, Babatunde. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Norgini. All. Bonafede.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 3, Bonelli 1, Battista 13, Caruso 10, Decortes 18, Fiesoli 8, Bresciani (L), Bulaich Simian 1, Braida 1, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Orlandi, Busolini (L). All. Lionetti.

Arbitri: Palumbo, De Sensi.

Parziali: 25-23 17-25 25-15 25-14

La Cbf Balducci tiene testa due set al Messina, poi le maceratesi escono dalla partita e incappano nella seconda sconfitta consecutiva. Si conosceva la forza delle siciliane, però è lecito attendersi di più dalla squadra perché non si possono perdere due set facendo così pochi punti e offrendo negli ultimi due parziali una prestazione totalmente opposta a quanto fatto vedere in precedenza.

Coach Lionetti sceglie ancora Bonelli-Decortes, Mazzon-Caruso, Battista-Fiesoli, Bresciani libero. Coach Bonafede risponde con Carraro-Diop, Olivotto-Modestino, Mason-Rossetto, Caforio libero.

Il primo set è una battaglia fino a quando la Cbf Balducci allunga (20-22) ma non sfrutta il doppio vantaggio sul turno al servizio di Olivotto (24-22). Ci pensa Diop (8 punti nel parziale come Decortes (foto) che attacca quasi al 70%) a chiudere il set (25-23). Il secondo parziale è tutto arancionero, protagonisti Battista (6 punti e 67% in attacco) e il muro (4) per il 17-25 finale costruito nel cuore del parziale. Si pensava che le marchigiane continuassero su quella strada, invece da questo momento si cambia registro, la Cbf Balducci esce dalla partita e per Messina tutto diventa molto più semplice.

Le siciliane sono aggressive sin dai primi punti mentre l’attacco maceratese cala sotto il 30%: Modestino è protagonista con 8 punti per il 25-15 conclusivo. Quarto set sulla stessa linea: Messina prende il comando delle operazioni dall’inizio e chiude la sfida senza trovare ostacoli.