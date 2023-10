Madre e figlio ancora ospiti di una comunità

Rimane ancora in comunità a distanza di un anno la famiglia composta da una madre e suo figlio, residenti a Recanati. Da dodici mesi esatti il nucleo familiare è inserito in una comunità sulla base della relazione dell’assistente sociale comunale che ne ha certificato la grave situazione di disagio in cui si trovava. Da qui la famiglia è stata preso sotto l’ala protettiva del Comune, grazie alla disponibilità della struttura ospitante scelta sulla base dell’accordo stipulato con la cooperativa sociale Pars a cui il Comune ha affidato gran parte della gestione dei servizi sociali.