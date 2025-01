Magnifica presenza,. Ozpetek a teatro con la storia di Pietro tra illusione e cinismo

Oggi e domani il teatro Lauro Rossi di Macerata ospita l’ultimo lavoro del regista Ferzan Ozpetek: "Magnifica presenza" è il nuovo adattamento teatrale dal suo successo cinematografico, appuntamento della stagione promossa da Comune di Macerata e Amat. Lo spettacolo – che vede tra gli interpreti anche Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli – racconta la storia dell’aspirante attore catanese Pietro che, trasferitosi a Roma, entra in contatto con strane presenze nella sua nuova abitazione, fantasmi che solo lui è in grado di vedere. Tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto, Pietro instaura un rapporto d’amicizia con questa bizzarra compagnia teatrale, tentando nel corso della rappresentazione di andare sempre più a fondo per capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi. Info e prevendite: biglietteria dei Teatri 0733.230735, biglietterie circuito Amat/vivaticket (anche on line). Inizio spettacolio alle 21.